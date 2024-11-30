مجلس الدولة ينعي المستشار جودت الملط

كتب- أحمد أبوالنجا:

نعى رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص ومستشاري مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى، المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والذي وافته المنية أمس.

ويتقدم مجلس الدولة رئيسا وأعضاء بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان.

أعلن المستشار أحمد جودت الملط، نجل المستشار الراحل جودت الملط، عن موعد صلاة الجنازة على والده.

ومن المقرر أن تُقام الصلاة اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، على أن يُدفن الراحل في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، ويقتصر العزاء على المقابر فقط.