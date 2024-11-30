ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه

كتب-علاء عمران :

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن جهودها؛ لمكافحة الجريمة بكافة صورها، خاصةً جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة "50 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و20 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة، عدد من الامبولات عقار الكيتامين المخدر، فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وميزان حساس".

قُدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بحوالي 5.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية.