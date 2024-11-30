لمدة 7 أيام.. غلق كلي لمنزل الطريق الدائري إلى ميدان الرماية (التحويلات المرورية)

كتب- علاء عمران:

تعلن الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق كلي لمنزل الطريق الدائري "القوس الغربي"، المؤدي إلى ميدان الرماية، في الاتجاه القادم من مناطق "صفط اللبن" و"المريوطية"، ضمن أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري. يبدأ الإغلاق اعتبارًا من الساعة 7 صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2024، ولمدة 7 أيام.

ويستلزم الإغلاق تحويل حركة المركبات التي كانت قادمة من "صفط اللبن" و"المريوطية" وترغب في التوجه إلى ميدان الرماية، إلى مسار بديل عبر استكمال السير على الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا إلى وصلة حازم حسن (وصلة الكابلات) في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، ثم النزول يمينًا إلى نهاية الوصلة للطريق الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين خدمات مرورية لتنظيم الحركة والتنسيق مع الشركات المنفذة، وضمان سلامة المواطنين من خلال وضع المساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة في المنطقة.