فيديو| الداخلية تنظم احتفالًا لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير للتفوق الدراسي للأول من كل مرحلة تعليمية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الكوادر بوزارة التربية والتعليم.

ونُقل خلال الاحتفالية تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، مع تقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان للاحتفالية بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذي يُعد امتدادًا لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمها المستمر لهم، مؤكدين على اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأسر الشهداء تقديرًا لتضحيات آبائهم في سبيل استقرار الوطن.