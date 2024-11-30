"تنفيذ أحكام ومخدرات وسلاح".. الداخلية تطارد تجار الكيف والسلاح في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط بتنفيذ حملات أمنية موسعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المتهمين والمضبوطات.

مديرية أمن أسوان:



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاث قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط "7.400 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 2 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات"، بحوزة أربعة متهمين، منهم اثنان لهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ "607" حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

تم ضبط ثلاث قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط "7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين"، بالإضافة إلى ضبط ثلاث قطع سلاح ناري، عبارة عن "بندقية خرطوش – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات" بحوزة 5 متهمين، منهم أربعة لهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسيوط:



تم ضبط 34 قضية أسلحة نارية غير مرخصة، حيث تم ضبط "8 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 17 فرد محلي – عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة"، بحوزة 34 متهماً، منهم 14 لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط "4.700 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1.65 كيلو جرام من الشابو – عدد من الأقراص المخدرة" بحوزة 8 متهمين، منهم 7 لهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 409 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وتنفيذ الحملات الأمنية المستمرة لاستهداف حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.