نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر هدير عبدالرازق

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر "هدير عبدالرازق" على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء، إلى جلسة 14 ديسمبر للاطلاع وتقديم المستندات.

وظهر والد البلوجر "هدير عبدالرازق" داخل المحكمة الاقتصادية لمساندتها في أولى جلسات محاكمتها.

واستمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق" على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع الأسرية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 اتهامات للبلوجر "هدير عبدالرازق" في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر "هدير عبدالرازق" كالآتي:

أولًا: أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، حيث بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام كما هو موضح بالتحقيقات.

ثانيًا: ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب كما هو موضح بالتحقيقات.

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بنشر مقاطع مرئية وصور شخصية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينةً من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك كما هو موضح بالتحقيقات.

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة كما هو موضح تفصيلًا بالتحقيقات.

تم تقديم الأوراق إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، لنظرها في جلسة 30 نوفمبر، مع إعلان المتهمة بذلك.