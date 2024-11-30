بتهمة النصب.. ضبط 6 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها: "أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات، جوازات سفر، تأشيرات عمرة، لافتات، دفاتر وإيصالات استلام نقدية، مجموعة من كروت الدعاية للشركات، كشوف ببيان عملاء الشركات، بيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".