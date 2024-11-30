سيارة برخصة مزورة تكشف عصابة تزييف الأوراق الرسمية بشمال سيناء

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط إحدى السيارات، قيادة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، لقيامه بحمل رخصة تسيير مزورة. كما تبين أن اللوحة المثبتة على السيارة مصطنعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب واقعة تزوير الرخصة المشار إليها "سيدة وثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في نشاطهم الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها: "11 ختم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، 9 أكلاشيهات لجهات مختلفة، جهاز أشعة، 7 شابلونات، جهاز لاب توب، طابعة، كمية من بلاستيك التغليف ومواد التنظيف، عدد من النماذج الفارغة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة"، عدد من بطاقات الرقم القومي وشهادات دراسية ومستخرج نجاح وإفادات تعليمية وشهادة ميلاد، نماذج عقود عمل وإفادات عمل لدول أجنبية، عدد من الأوراق الخاصة بخدمة العملاء بأحد البنوك، و4 هواتف محمولة، وفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.