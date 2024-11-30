صور| والد البلوجر هدير عبد الرازق يساندها خلال محاكمتها بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

كتب- أحمد عادل:

انتهت هيئة المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، من الاستماع إلى دفاع البلوجر "هدير عبد الرازق"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع الأسرية.

وظهر والد البلوجر "هدير عبد الرازق" وعدد من محاميها أمام المحكمة الاقتصادية بعد انتهاء أولى جلسات محاكمتها.

كانت النيابة العامة قد وجهت خمس تهم للبلوجر "هدير عبد الرازق"، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر "هدير عبد الرازق" على النحو التالي:

أولًا: أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، تيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام كما ورد بالتحقيقات.

ثانيًا: ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك كما ورد بالتحقيقات.

ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب كما ورد بالتحقيقات.

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، تيك توك) مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك كما ورد بالتحقيقات.

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، تيك توك) في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، كما ورد تفصيلًا بالتحقيقات.

وقد تم تقديم الأوراق للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لنظرها في جلسة 30 نوفمبر، مع إعلان المتهمة بتلك الجلسة.