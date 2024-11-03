تطور جديد بشأن استنئاف عصام صاصا وشقيقه على حبسهم في واقعة "تزوير التوكيل"

كتب - رمضان يونس:

تعقد محكمة مستأنف جنايات الجيزة، جلسة 17 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" وشقيقه "محمد" على حكم إدانتهما بالحبس لمدة عام مع الشغل في واقعة تزوير توكيل شهر عقاري.

وأدانت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وشقيقه "محمد" بالحبس مع الشغل عام في واقعة تزوير محرر رسمي.

وجاء بمنطوق الحكم أولاً حكمت المحكمة بمعاقبة محمد أحمد الجوهري وطلعت أحمد أبو العلا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وثانيا بمعاقبة عصام طلعت -عصام صاصا-؛ وشقيقه محمد طلعت بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ووفقًا لتحريات الأموال العامة الواردة بأوراق القضية، أن "محمد" شقيق "عصام صاصا" و"محمود الجوهري" قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

وبينت التحقيقات أن عصام صاصا ساعد شقيقه وموظف سابق، بأن أمدهم بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فاتفقوا على مخططهم الإجرامي.