"نزيف داخلي وكسور".. مصرع طفل سقط في بئر مصعد عقار بالبساتين

كتب- محمود الشوربجي:

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه داخل بئر مصعد عقار بمنطقة البساتين.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي، بمنطقة السد العالي، مفاده سقوط طفل في بئر أسانسير ووفاته.

بالانتقال والفحص تبين وفاة طفل يدعي "آدم"، 8 سنوات، إثر سقوطه داخل بئر أسانسير، وإصابته بنزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.