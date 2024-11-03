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حضر لإنقاذه فعثر على 162 ألفا بجوار جثمانه.. أمانة طاقم إسعاف في حضرة الموت

07:28 م الأحد 03 نوفمبر 2024

العثور على حقيبة أموال بجوار جثمان عراقي

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كتب - محمد شعبان:

كعادته كل يوم، انتظم "أسعد" مسعف بعمله الشاق، يؤدي رسالته السامية دون كلل، تباغته الظروف دائمًا بمغامرات مثيرة تظهر معها معادن الرجال وشهامة "ولاد البلد" على أرض المحروسة.

مساء الأحد، استقبلت غرفة عمليات النجدة استغاثة بوجود شخص مسن على الأرض أمام نادي الصيد بالقطامية يشتبه في إصابته بفقده للوعي أو وفاته.

النجدة أبلغت هيئة الإسعاف لتتحرك أقرب سيارة أعلى الطريق الدائري، القدر وضع المسعف ومرافقه في موقف لا يحسدان عليه. فور وصولهما موقع البلاغ عثرا على جثة حامد مسلم حسين ٦٠ سنة عراقى الجنسية يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

انتهت المهمة الأولى قبل أن تبدأ لكن المغامرة لم تنه بعد، لاحظ طاقم سيارة الإسعاف حقيبة بجوار جثمان المسن العراقي تحوي 162 ألف جنيه و335 دينار عراقي.

هنا تحولت سيارة الإسعاف لشئ أقرب للخزينة، لحمل أمانتان، الأولى جثمان المسن والثانية متعلقاته الشخصية وأمواله، الجثة أودعتها الشرطة بثلاجة مستشفى البنك الأهلي والمبلغ وهاتف محمول إلى رجال الشرطة.

أمانة مسعف حقيبة اموال عراقي جثة عراقي نادي الصيد القطامية الطريق الدائري
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