"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو تجاوز رجال الشرطة بحق مواطن داخل محطة قطار

كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني تفاصيل مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلي، مؤكدا أنه "قديم وسبق تداوله عام 2013 " وتم توضيح حقيقة الواقعة في حينه.

وأوضح المصدر أن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات يأتي في إطار مساعيها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصري.