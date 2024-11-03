أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بقضية الخلية الإعلامية

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لكلا من معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبدالله الشريف، والسيد توكل، وعبدالرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبدالحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية اللجنة الإعلامية للجماعة الإرهابية.

وحكمت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين: الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية، وإلقاء القبض على 7 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة القضية.