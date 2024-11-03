"اللي هيقرب هقتله".. شاب يذبح نفسه داخل بنك في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شرع شاب في التخلص من حياته ذبحًا، مستخدما قطعة زجاج داخل فرع بنك كبير، بميدان الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع محاولة انتحار عميل داخل البنك.

التحريات الأولية بينت أن شابا يدعى "كريم. م" عمره 33 عامًا، فاجأ الحاضرين داخل البنك، وأمسك بقطعة زجاج "رقبة قزازة"، وأحدث جرحا قطعيًا برقبته محذرًا الجميع "اللي هيقرب هقتله".