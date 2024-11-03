إعلان

لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات

02:59 م الأحد 03 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 142 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

الغلق وزارة الداخلية الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اللي هيقرب هقتله".. شاب يذبح نفسه داخل بنك في الجيزة

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025