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شرطة الكهرباء تضبط 7741 قضية سرقة تيار في يوم واحد

02:37 م الأحد 03 نوفمبر 2024

سرقة تيار كهربائي

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كتب- علاء عمران:

تُظهر الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة، لمباحث الضرائب والرسوم التزامًا قويًا بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمخالفات، ضبط 7741 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، يعكس حجم المشكلة وأهمية التصدي لها لضمان حقوق شركات الكهرباء والمستهلكين.

كما أن ضبط 452 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك يُظهر حرص السلطات على تحقيق العدالة الضريبية وضمان التزام الجميع بالقوانين المالية. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز النظام الاقتصادي وتحسين الإيرادات العامة.

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