من بينهم زوبع ومعتز مطر.. أحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد بحق 16 متهمًا في الخلية الإعلامية

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، النطق بالحكم ضد 16 متهمًا، من بينهم حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإعلامية".

حيث حكمت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، و6 متهمين أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين: الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية، وإلقاء القبض على 7 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة القضية.