خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضُبط 5 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

كتب- علاء عمران:

تُظهر الحملات التموينية المكثفة التي ينفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودًا مهمة لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار. ضبط 5 أطنان من الدقيق المدعم يشير إلى الجهود المبذولة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تُعد هذه الحملات جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لوزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الفساد والممارسات غير القانونية. الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين تؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة في السوق.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.