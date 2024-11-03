أمن المنافذ يضبط 17 قضية تهرب جمركي

كتب- علاء عمران:

جهود قطاع أمن المنافذ، في مكافحة التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية تُظهر التزامًا قويًا من وزارة الداخلية، بتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة. ضبط 17 قضية تهرب جمركي خلال 24 ساعة يعد إنجازًا مهمًا في سياق الحفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المجتمع.

الإحصائيات تشير أيضًا إلى نجاحات في مجالات أخرى مثل ضبط المخالفات المرورية وتنفيذ الأحكام، مما يعكس شمولية الحملة الأمنية وفعاليتها. التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات يعكس الوعي بالمخاطر الاجتماعية والأمنية المرتبطة بهذه الجرائم.

تواصل الحملات الأمنية يعزز من إحكام السيطرة على المنافذ، مما يُعزز من الجهود الرامية إلى حماية البلاد من التهديدات المحتملة.