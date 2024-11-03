قرار من المحكمة في استئناف قاتل "جواهرجي أبو العلا" على حكم إعدامه

كتب - رمضان يونس:

حددت الدائرة التاسعة مستأنف جنايات بولاق أبو العلا؛ جلسة 16 نوفمبر الجاري، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم "محمد حسين" على حكم إدانته بالإعدام شنقا في واقعة اتهامه بقتل "حسني الخناجري"، جواهرجي بولاق أبو العلا بعد سرقة مجوهراته.

وأدانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبو العلا، بمحكمة جنايات القاهرة بعابدين، "محمد حسين" وبإجماع آرائها بالإعدام شنقا واقعة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا "حسني الخناجري"، كما برأت باقي المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وفق أمر الإحالة فإن المتهمين "محمد حسن" و" مي ممدوح" و"فادية حسن" و" مدحت حمادة" و"حسن صبري"، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا "حسني الخناجري" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكاب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وبين أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانية حتي الرابعة قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بزوجته وشقيقته وصديقيه لمساعدته على الاختباء وإخفاء متحصلات واقعة السرقة وأداة الجريمة.

واعترف المتهم الرئيسي بارتكاب الواقعة، قائلًا إنه تردد على مسرح الجريمة مرتين، الأولى في الواحدة ظهرًا "عملت نفسي داخل اشتري ذهب علشان أشوف كام واحد موجود في المحل وخرجت بعدها علطول".

أضاف المتهم: "دخلت المحل مرة تانية الساعة 7 مساءً لكني فوجئت بوجود عامل؛ فتوجهت إليه واديتله 100 جنيه وقولتله هاتلي علبة سجائر وبعد ما خرج طلبت من الضحية "جواهرجي بولاق" يفرجني على الذهب وغافلته بـ 5 طعنات متفرقة مخدش أكتر من دقيقتين".