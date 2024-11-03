قوافل المحافظات.. استخراج 5591 بطاقة رقم قومي و21 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً إلى العديد من المحافظات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.

وتستهدف القوافل تقديم خدمات مثل استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والقليوبية والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية. وأسفرت القوافل عن استخراج 5591 بطاقة رقم قومي و21410 مصدراً مميكناً.

ونظراً للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المذكورة اعتباراً من 2 نوفمبر 2024، كما واصل القطاع تلقي الاتصالات عبر الخطوط الساخنة لتلبية الطلبات الجماهيرية الفورية على الأرقام المختصرة 15340 لطلبات الخدمات العامة و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم استخراج 2168 بطاقة رقم قومي و190 مصدراً مميكناً في ذات اليوم.

استجاب القطاع أيضاً لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات لعدد 37 حالة لتجديد بطاقات الرقم القومي في المنازل والمستشفيات.

كما قام بإيفاد مأموريات لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم 270 بطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" استقبال المواطنين لتلبية احتياجاتهم من الخدمات، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ277 مواطناً ومواطنة.

ولاقت هذه الإجراءات قبولاً واسعاً من المواطنين لما لها من أثر إيجابي في تسهيل تلقي الخدمات وتوفير الوقت والجهد، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتيسير تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتيسير الإجراءات على المواطنين.