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صور | حريق بمصلى أمام المتحف المصري بالتحرير

11:10 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    حريق بمصلى أمام المتحف المصري بالتحرير (4)
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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بمصلى مقام بحديقة مواجهة للمتحف المصري وسط القاهرة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة بموقف عبد المنعم رياض.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بأربع سيارات إطفاء بقيادة نائبه.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مصلى بالحديقة وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

حريق المتحف المصري سيارات إطفاء موقف عبد المنعم رياض اشتعال النيران
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