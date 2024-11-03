اليوم.. محاكمة سائق دهس 7 لاعبين بفريق نادي أكتوبر للدراجات

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

كانت أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وكانت حددت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة السبت كأولى جلسات محاكمة السائق المتهم بعد اعترافه بارتكابه الجريمة وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفا على نفسه من المساءلة القانونية.