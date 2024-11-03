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اليوم.. محاكمة سائق دهس 7 لاعبين بفريق نادي أكتوبر للدراجات

02:00 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

محاكمة سائق دهس 7 لاعبين بفريق نادي أكتوبر للدراجا

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كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، محاكمة السائق المتهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

كانت أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وكانت حددت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة السبت كأولى جلسات محاكمة السائق المتهم بعد اعترافه بارتكابه الجريمة وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفا على نفسه من المساءلة القانونية.

الشيخ زايد محكمة جنح أكتوبر المتهم بدهس 7 لاعبين الطريق الصحراوي نادي 6 أكتوبر للدراجات
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