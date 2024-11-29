ضبط شخصين وسيدة بتهمة غسل 300 مليون جنيه في الجيزة

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.