مباحث القاهرة تضبط كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بالأزبكية

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وإتخاذه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه تُفيد إجتياز دورات تدريبية فى مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية".