الداخلية تحبط محاولة ترويج 20 كيلو من شابو في القطامية



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي متورط في الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" في منطقة القطامية بالقاهرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة أن المتهم، مقيم في دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، كان يدير نشاطًا إجراميًا متخصصًا في ترويج مخدر الآيس مستغلًا منطقة القطامية كمسرح لعملياته.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 20 كيلوغرامًا من مخدر الآيس.

قدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.