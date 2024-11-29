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مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

03:39 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليويية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليويية، تصفية عنصر إجرامي هارب من أحكام أثناء اختبائه بدائرة مركز شرطة قليوب.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من مباحث مركز شرطة قليوب بقيام عنصر إجرامي هارب من أحكام وقضية قتل، بالاختباء بدائرة مركز شرطة قليوب.

كشفت التحريات بقيام عنصر إجرامي يدعى "أنور" مقيم محافظة الغربية هارب من جريمة قتل وكذلك صادر ضده حكم بالمؤبد والاختباء بمنطقة ام بيومى بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وحال استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليويية عبد الفتاح القصاص محافظة الغربية جريمة قتل
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