الداخلية تكشف عن شبكة تزوير شهادات دراسية بمقابل مادي

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لقدرته على تزوير شهادات دراسية، وإيهام المواطنين بأنها معتمدة من الجهات الحكومية الرسمية.



وأفادت التحريات أنه بعد قيام الشخص بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذا النشاط الإجرامي، تم تحديد هويته وضبطه. حيث تبين أنه عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا، أبرزها قضايا "أموال عامة، تزوير، سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، وخيانة أمانة"، وهو مقيم في مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.



وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يدير عملية تزوير الأختام والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية، وبالأخص الشهادات الدراسية، مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للتسويق لهذا النشاط غير القانوني.



وضُبط بحوزته 3 أختام شعار الجمهورية مقلدة منسوبة لجهات حكومية، إكلاشيه مقلد منسوب لجهة حكومية، بطاقة رقم قومي مزورة، 5 شهادات دراسية مزورة منسوبة لجهات حكومية، 6 هواتف محمولة تحتوي على دلائل فنية تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وباشرت النيابة التحقيق.