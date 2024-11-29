أمن القاهرة يوقع بشبكة لصوص نفذت سرقات متنوعة بالعاصمة

كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بارتكاب عدة جرائم سرقة متنوعة في مناطق مختلفة من العاصمة. شمل ذلك عمليات سرقة خزائن، دراجات نارية، هواتف محمولة، و سيارات، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

في التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، لسرقتهما خزينة حديدية تحتوي على مستندات خاصة بمالك إحدى الفلل، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتهما. كما تبين أنهما قاما ببيع الخزينة لأحد تجار الخردة في المرج، الذي تم ضبطه مع الخزينة المسروقة.

وفي قسم شرطة النزهة، ألقي القبض على فتاة وعاطل لقيامهما بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وسرقة دراجته النارية، حيث تم ضبط الدراجة والأداة المستخدمة في الجريمة.

كما تم ضبط شخص آخر لسرقته هواتف محمولة من طبيبة داخل مستشفى في النزهة باستخدام أسلوب "المغافلة"، واعترف بسرقته الهاتفين.

أما في مدينة نصر، تم ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة سيارة ملاكي باستخدام سيارة مستأجرة، حيث تم العثور على فرد خرطوش وطلقات في حوزتهما.

جميع المتهمين اعترفوا بارتكاب الجرائم الموجهة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.