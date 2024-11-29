مصرع 3 هاربين من الإعدام والمؤبد في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالشرقية

كتب- علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم، اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية، بعد أن تم تحديد مكان اختبائهم.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان وجود الهاربين الذين كانوا محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة، بينما كان أحدهم محكومًا بالإعدام في جريمة قتل.

وبعد أن استهدفتهم قوات الشرطة، بادر العناصر الإجراميون بإطلاق النار تجاههم، ما أدى إلى تبادل مكثف للنيران أسفر عن مصرعهم. وبتفتيشهم، عثرت القوات على بندقيتين آليتين وطبنجة وعدد من الطلقات النارية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات في الواقعة.