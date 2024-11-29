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الداخلية توجه تعليمات مهمة للسائقين لتجنب الحوادث خلال الطقس السيء | صور

01:12 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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كتب- رمضان يونس:

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، نصائح مهمة لقائدي المركبات، بهدف ضمان القيادة الآمنة على الطرق والمحاور والطرق الصحراوية، في ظل تواجد شبورة مائية وسقوط الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة الجميع وتفادي وقوع الحوادث.

وطالبت وزارة الداخلية السائقين بضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، والتي تتضمن عددًا من الإجراءات الوقائية أثناء القيادة في هذه الظروف الجوية السيئة، ومنها:

- خفض السرعة إلى 30 كم في الساعة.
- تشغيل جميع أنوار السيارة والنور الأمامي في الوضع المنخفض.
- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، وكذلك أنوار الشبورة.
- فتح زجاج السيارة بدرجة تسمح بتقليل تكثيف بخار الماء داخل السيارة.
- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
- استخدام آلة التنبيه بشكل متقطع حتى يُسمعها الآخرون.
- الالتزام بالحارة المرورية، وتجنب تجاوز السيارات.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
- الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية.

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع على الطرق.

وزارة الداخلية ه تعليمات مهمة للسائقين لتجنب الحوادث الطقس السيء
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