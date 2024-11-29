الداخلية تضبط قائد دراجة نارية بعد قيادته برعونة في الجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر قائد دراجة نارية يقودها برعونة في شوارع الجيزة، مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ومن خلال تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد الدراجة النارية وضبطه، حيث تبين أنه عاطل عن العمل ويقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الحادث، وجارٍ التحقيق مع المتهم.