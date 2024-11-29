بعد مشهد خطير بطريق النصر.. الداخلية توقف سائق الأتوبيس المخالف

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق أتوبيس، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق قيامه بمناورة خطرة على طريق النصر بالقاهرة، حيث تجاوز الرصيف الأوسط للطريق ودوران الأتوبيس للخلف بشكل متهور، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

رصدت الأجهزة الأمنية الواقعة عقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تم تحديد السائق المتهم، والذي يقيم في دائرة قسم شرطة حلوان.

بمواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة على النحو الذي أظهره الفيديو. واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضده.