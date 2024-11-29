نقل طلاب في صندوق سيارة بمدينة نصر.. الداخلية تتدخل وتضبط المتهم



كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مقطع فيديو يوثق تحميل طلاب مدارس في الصندوق الخلفي لسيارة نقل، في مشهد يعرض حياتهم للخطر.

بدأت التحريات فور رصد المنشور، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد السيارة وقائدها. وتبين أن المتهم، عاطل عن العمل، يقيم في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.