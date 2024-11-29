الأمن العام يضبط قضايا بقيمة 15 مليون جنيه لتجارة العملات الأجنبية

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.