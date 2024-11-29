مجهولون يعتدون بالضرب على سوداني بالهرم



كتب - محمد شعبان:

شهد طريق المريوطية بالهرم حادث اعتداء على سوداني من قبل مجهولين، اليوم الجمعة..

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بالطريق المشار إليه.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبينت المعاينة الأولية أن مجهولين تشاجروا مع سوداني واعتدوا عليه بالضرب قبل كوبري الشيشيني ولاذوا بالفرار.

ويخضع المصاب للعلاج بمستشفى الهرم تمهيدًا لسماع أقواله لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف حكمدار الجيزة.