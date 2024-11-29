صيني يتسبب في هلع زوار مطعم بالشيخ زايد



كتب - شعبان:

تسبب سائح صيني في حالة من الهلع داخل مطعم بالشيخ زايد.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر العميد محمد أمين تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من مطعم بجوار قرية هاني.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتبين إصابة رجل صيني يبلغ من العمر 50 سنة بحالة تشنجات.

حاول القائمون على المطعم احتواء الموقف وأسرعوا بنقل المصاب إلى مستشفى خاص للعلاج، واستمع رجال المباحث لأقوال مدير المطعم.