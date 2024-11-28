هتك عرض جارته في غياب زوجها.. إحالة مالك "كافيه" بالعمرانية للجنايات

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، مالك كافيه شهير بالعمرانية إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بهتك عرض والتحرش بجارته حال غياب زوجها عن المسكن، في الدعوى حملت رقم 12952 لسنة 2024 جنح العمرانية بالجيزة.

وقال الحسيني عمر النجمي محام المتهم؛ إن واقعة موكله تتمثل في أن السيدة ـ الشاكية ـ كانت سبق واقترضت من المتهم مبالغ مالية و تأخرت عن دفع المبلغ، وفي يوم الواقعة هاتفت مالك الكافيه عقب خروج زوجها للعمل بحجة إعطائه المبلغ المقترض كونها أخذت المبالغ دون علم زوجها، مؤكدًا أن الشاكية لم تستند في دعواها على أي مستند قانوني أو شاهدًا على واقعة التحرش وهتك العرض إلا الإدعاء فقط، موضحًا أن تحريات المباحث أكدت أن الواقعة غير صحية وأنها ابتزاز وليس كما ادعت الشاكية.

رجال مباحث قسم العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إلقاء القبض على مالك الكافية عقب صدور إذن من النيابة العامة بضبطه، و بمواجهته أمام جهات التحقيق بنيابة العمرانية الجزئية أنكر كل التهم المنسوبة إليه.