"ديلر إمبابة"..النيابة تحيل سيدة للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت نيابة المنيرة الغربية بإمبابة، سيدة إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية اتهامها وآخر بالاتجار في الهيروين المخدر في إمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة كانت تتاجر في المواد المخدرة خاصة الهيروين، وأن أحد زبائنها ـ موظف ـ كان يساعد المتهمة في ترويج نشاطها الآثم في نطاق دائرة إمبابة.

وألقت قوات الشرطة بقسم شرطة المنيرة الغربية، القبض على المتهمة في شارع طلعت حرب حال قيامها بترويج نشاطها في الشارع مع أحد زبائنها، وتبين من تفتيشها العثور على 13 جراما من الهيروين المخدر.

المتهمة أقرت أمام رجال المباحث بقيامها ببيع المواد المخدرة، و أحيلت إلى جهات التحقيق التى قدمتها للمحكمة المختصة لمحاكمتها.