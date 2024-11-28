بتهمة السب والقذف والتحريض.. أحمد عبد الباسط يتقدم ببلاغ للنيابة ضد الحكم محمد عادل

كتب- أحمد عادل:

‏تقدم الصحفي أحمد عبد الباسط، اليوم الخميس، ببلاغ إلي النيابة العامة، اتهم فيه الحكم "محمد عادل" بالسب والقذف والتشهير، على خلفية ازمة التسريب الصوتي لحكم الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

‏وقال "عبد الباسط" عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أنه اتهم الحكم "محمد عادل" بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعى مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.

‏وتابع "عبد الباسط" إنه تقدم ببلاغ أخر اتهم فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.