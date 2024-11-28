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إبراهيم فايق يتهم "الحكم" محمد عادل بازدراء الأديان

09:38 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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كتب ـ رمضان يونس:

أصدر الإعلامي إبراهيم فايق بيانا بشأن واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال "فايق" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،"‏اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.

وأضاف"فايق"؛ ‏ثم تقدمت ببلاغ أخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.

‏وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.

الإعلامي إبراهيم فايق واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR ازدراء الأديان فايق يتهم محمد عادل بازدراء الأديان
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