"العربية دخلت في الكارو".. جثة مسنة ومصاب في حادث بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب مرافقها في اصطدام سيارة بعربة كارة تقلهما بطريق الفيوم اليوم الخميس.

مأمور قسم شرطة الهرم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحتين أمام البوابة الأولى لحدائق الأهرام.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة حكوكية بعربة كارو اتجاه ميدان الرماية، مما أسفر عن مصرع إصلاح إبراهيم 60 سنة وإصابة آخر.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة ونقلت المصاب إلى مستشفى الهرم للعلاج وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.

في سياق متصل، شهد الطريق الأوسطى بالبدرشين حادث انقلاب سيارة محملة طفلة دون إصابات، واستعدل مجلس المدينة السيارة باستخدام لودروجارى رفع الطفلة.