إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بمنشأة القناطر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة وانقلابها بعد الكارتة، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنب ونش تابع للمرور السيارة نهر الطريق.