التاسعة بتوقيت العياط.. رجل يطعن زوجته وابنهما لشكه في وجود علاقة بينهما

كتب - محمد شعبان:

شاب أتم عقده رابع للتو، معاناته مع مرضه النفسي حرمته من حياة زوجية سعيدة، لم يهنأ بفلذة كبده منذ قدومه للدنيا قبل 15 سنة، انفصام في الشخصية يجعل منه شخصًا آخر فجأة.

قبل فترة ليست بالقصيرة، اتخذ المحيطون بـ"محمد.س." قرارًا صعبًا، أخبروا زوجته "أماني" بحتمية إيداعه مصحة للعلاج النفسي ألما في استعادته لكامل لياقته الذهنية والجسدية.

بعد مباحثات ومشاورات، وقع اختيارهم على مستشفى الدكتور جمال ماضى أبو العزايم للأمراض النفسية. رب الأسرة خضع في البداية لعلاج مكثف دون مغادرة أبوابها قبل أن يغادر مع شرط انتظامه في تناول العلاج والمتابعة الدورية مع طبيبه المعالج.

استمر الحال كما هو عليه دون تقدم ملحوظ بل تزداد حالته سوءًا حتى وقع ما لم يكن في الحسبان. التاسعة مساء أمس الأربعاء وبدون مقدمات، دبَّ شجار حاد بين الزوجين، "محمد" احتد بالقول على شريكة عمره وأم ابنه ووصل الأمر لطعنها في شرفها "بتطعنيني في ضهري ومع مين.. ابني؟!".

السيدة صاحبة الـ32 عامًا جن جنوها، تسمرت في مكانها كما لو أصيبت بشلل مؤقت قبل أن ترد عليه بمرارة وقلب يعتصر ألمًا "ايه اللي بتقوله دا يا أبو سالم.. هخونك ومع مين.. ابني الطفل؟!".

أجزاء ملبدة بالغيوم -كحالة الطقس- هرول معها الزوج إلى المطبخ واستل سكينًا واعتدى على زوجته وابنهما بالضرب محدثًا إصابتهما بجروح قطعية متفرقة بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى العياط المركزي.

ضباط المباحث تحت إشراف العميد محمد مختار رئيس مباحق قطاع الجنوب ألقوا القبض على المتهم وأداة الجريمة، واصطحبته مأمورية إلى ديوان الفقسم ليهزي ببعض الكلمات غير المفهومة.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير أمن الجيزة للقطاع أمر بترحيله للنيابة العامة التي أمرت بعرضه على مستشفى للأمراض النفسية للوقوف على سلامة قواه العقلية.