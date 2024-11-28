للمرة الثانية.. الاستئناف تحيل أوراق "سفاح التجمع" للمفتي

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بإحالة أوراق المتهم "كريم س" والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.

وكانت محكمة جنايات أول درجة بالتجمع الخامس، أصدرت في وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثامينهن بأماكن متفرقة.

وقالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.