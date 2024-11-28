"حشيش وميثامفيتامين".. الجنايات تعاقب متهمين بالاتجار في المخدرات 15 عامًا بميت عقبة

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "6" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمهما نصف مليون جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الميثامفيتامين والحشيش المخدر في منطقة ميت عقبة بالعجوزة.

عقدت هيئة الدائرة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، و هاني صبري أحمد، و سكرتارية خالد شعبان.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 12326 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والمُقيدة برقم 4907 لسنة 2023 كُلي شمال الجيزة، أن المتهمين "جمعة. ح" و "أحمد. إ" لأنهما في 26 يونيه 2023، بدائرة قسم العجوز بالجيزة، حازا وأحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، بينما أحرز المتهم الثاني جوهر "الميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن تقرير المعمل الجنائي، أثبت أن المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمان، عبارة عن عشرون قطعة للحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا صافيًا "ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون جرام"، إذ ثبت بإيجابية العينة المأخوذة من المتهمان الجوهر الحشيش المخدر وكذا إيجابيتها لمادة الميتافيتامين.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهمان، وبتفتيش الأول عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف خلوي، وعثر بحيازة الثاني على هاتف خلوي، وبتفتيش السيارة عثر بالمقعد الخلفي علي عدد 4 علب ملفوفة من ورق الألومنيوم بداخل كل علبة عدد خمسة قطع كبيرة "فرش" لجوهر الحشيش المخدر بإجمالي عدد 20 قطعة لذات المخدر.