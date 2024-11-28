"طليقته اتهمته بالعجز الجنسي".. دفاع "سفاح التجمع" يكشف أسباب انتقام موكله من ضحاياه

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، لمرافعة دفاع "سفاح التجمع"، في استئنافه على حكم إعدامه، بتهمة قتل 3 سيدات.

وقال دفاع "سفاح التجمع"، إن المتهم كان مُلهمًا بطليقته "لبنى"، وترك أمريكا وعاد معها إلى مصر، لكنها حولت حياته وقلبتها رأسًا على عقب.

تابع الدفاع، أن سبب طلاق المتهم وزوجته هو اتهامها له بالعجز الجنسي، وتركته بناءً على هذا الاتهام، فقرر الانتقام منها وإثبات أنه ليس مريضًا، وبدأت سلسلة الجرائم بعد إصابته بالمرض النفسي نتيجة اتهام زوجته.

وقال الطبيب الشرعي، إنه لم يجزم بسبب الوفاة بسبب تعفن جثمان الضحية لكنه قرر أنه لا يوجد ما يتعارض مع اعتراف المتهم في المذكرة النهائية للنيابة العامة.

أكد الطبيب الشرعي، أنه وفي حالة عدم اعتراف المتهم فإن التقرير سيكون تعذر الجزم بسبب الوفاة، في ضوء المعطيات المتوفرة حتى موعد التقرير.

ووصل المتهم "كريم س" والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" إلى مقر محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، لنظر استئنافه على حكم إعدامه، وسط حراسة أمنية مشددة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.

وكانت أصدرت محكمة جنايات اول درجة بالتجمع الخامس، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثامينهن بأماكن متفرقة.

وقالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.