وزارة الداخلية تُعلن تكاليف ومستندات حج القرعة 2025



كتب-علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل سداد تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025م، وكذلك المستندات المطلوبة من الفائزين لإتمام إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء مناسك الحج.

تحصيل تكاليف حج القرعة: يبدأ سداد تكاليف الحج عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة) ومكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، من يوم السبت 30 نوفمبر 2024 حتى الأحد 22 ديسمبر 2024. المبلغ المطلوب هو 220,300 جنيه مصري (دون احتساب تذكرة الطيران التي سيتم تحديدها لاحقاً). على الفائزين سداد المبلغ بالكامل، وفي حالة كبار السن وذوي الهمم، يتم السداد لهم معاً. كما يجب على الفائزين تحمل أي تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.



المستندات المطلوبة من الفائزين: يتعين على الفائزين تقديم عدة مستندات إلى قسم الشرطة التابع لهم، تشمل:

جواز سفر دولي مميكن.

إيصال سداد تكاليف الحج.

البطاقة الصحية التي تثبت تطعيم الفائز ضد الإلتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.

شهادة التحصين ضد فيروس كورونا (لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة).

تقرير طبي مميكن يوضح الحالة الصحية.

البصمة العشرية (فيش حج مميكن).

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات (لمن سبق لهم السفر إلى السعودية).

بيان الموقف التجنيدي (لمن هم في سن التجنيد).



التعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها:

يشمل ذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها السلطات السعودية، حمل الأدوية مع التقارير الطبية، الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتواجد في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الوزارة تحذر من عدم سداد التكاليف في الوقت المحدد، حيث يعتبر ذلك تنازلاً عن فرصة الحج.