"بكاء وإغماء".. انهيار سفاح التجمع داخل قفص الاتهام بعد ذكر اسم طليقته



كتب- أحمد عادل:

دخل المتهم "كريم س" والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، في حالة انهيار وبكاء بعد ذكر اسم طليقته خلال استماع هيئة المحكمة، لمرافعة دفاعه في جلسة استئنافه على حكم إعدامه، لإدانته بقتل 3 سيدات.



وقال دفاع "سفاح التجمع"، إن المتهم عشق طليقته "لبنى" من أن تقابل معها، ودائمًا ما كانت تعامله بدونية وتخبره أنها أكثر ما كان يحلم به.

وتابع دفاع المتهم، أن المتهم كان يسافر وراء طليقته من بلد لأخرى وعندما عادوا لمصر ظل يسافر معها من محافظة لأخرى من بورسعيد تارة وإلى الاسكندرية تارة أخرى، كما كانت تقوم بتصويره أثناء ممارسة العلاقة الحميمة لتثبت له أنها تمتلك قوة جنسية أكبر منه.

وقال الطبيب الشرعي، إنه لم يجزم بسبب الوفاة بسبب تعفن جثمان الضحية لكنه قرر أنه لا يوجد ما يتعارض مع اعتراف المتهم في المذكرة النهائية للنيابة العامة.

وتابع الطبيب الشرعي، أنه وفي حالة عدم اعتراف المتهم فإن التقرير سيكون تعذر الجزم بسبب الوفاة، في ضوء المعطيات المتوفرة حتى موعد التقرير.

ووصل المتهم "كريم س" والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" إلى مقر محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، لنظر استئنافه على حكم إعدامه، وسط حراسة أمنية مشددة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد أحمد، أمانة سر شريف محمد علي وتامر حماد.

وكانت أصدرت محكمة جنايات أول درجة بالتجمع الخامس، في وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثامينهن بأماكن متفرقة.

قالت النيابة العامة في بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.